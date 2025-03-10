Arjantin'de Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Arjantin'deki sel felaketinde ölü sayısı 16'ya çıktı, kayıp iki çocuk aranıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:42
Arjantin'de Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Arjantin'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 16'ya Çıktı

Arjantin'in güneyinde meydana gelenşiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da yaşanan can kaybının arttığını bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Felaketin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Alonso, "Sel suları halen çekilmedi, itfaiye ekipleri botlarla çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma operasyonları güvenlik güçleri, donanma ve belediye ekiplerinden oluşan geniş bir kadroyla sürdürülüyor" dedi. Ayrıca, kaybolan iki kız çocuğunun arama çalışmalarının devam ettiğini de vurguladı.

Tahliye Edilen Aileler İçin Barınma Merkezleri

Alonso, sel bölgesinden tahliye edilen 1450 ailenin 13 barınma merkezinde misafir edildiğini aktardı. Bu durum, yerel yönetimlerin felaketten etkilenen vatandaşları destek çalışma çabası olarak değerlendirildi.

Elektrik Kesintisi Gideriliyor

Güney Enerji Dağıtım Şirketi (EDES) ise yaptığı açıklamada, bölgede kesilen elektriğin yeniden sağlanması için 400 kişilik bir ekibin çalıştığını ve şu ana kadar arızaların %55'inin giderildiğini belirtti.

Arjantin'deki bu sel felaketi, hem insan hayatını tehdit etmekte hem de altyapı üzerinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar, felaketin etkilerini azaltmak için sürmektedir.

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