Arjantin'de Yeni Megaraptor Türü Joaquinraptor casali Keşfedildi

Arjantin'in güneyindeki Patagonya'da yapılan kazılarda, megaraptor grubuna ait yeni bir dinozor türüne ait kemikler ortaya çıkarıldı. Fosilin çene kemiğinde sıkışmış bir timsah kalıntısı, araştırmanın en çarpıcı bulgusu olarak öne çıkıyor.

Buluntu ve Yaş Tayini

Kazılarda bulunan kafatası, kol, bacak ve kuyruk kemikleri üzerinde yapılan incelemeler, fosillerin 66 ila 70 milyon yıl öncesine tarihlendirildiğini gösterdi. Filogenetik analizler, bu bireyin dönemin diğer megaraptorlarından farklı özellikler taşıdığını ortaya koydu ve yeni türe Joaquinraptor casali adı verildi.

Araştırmacılar, dinozorun yaklaşık 7 metre uzunluğunda olduğunu ve öldüğünde en az 19 yaşında bulunduğunu belirtti. Ölüm nedeni ise henüz kesinleşmedi.

"Son Lokması": Çenede Timsah Kemiği

Fosilin çene kemikleri arasında tespit edilen, aynı döneme ait bir timsaha ait ön bacak kemiği, araştırmacılar tarafından dinozorun ölmeden önceki son öğünü olma ihtimaliyle değerlendirildi. Bu bulgu, türün beslenme alışkanlıkları ve dönemin ekosistemindeki rolüne dair önemli ipuçları sağlıyor.

Megaraptorların Özellikleri ve Yayılımı

Megaraptorlar, uzun kafatasları, güçlü çeneleri ve iri pençeleriyle bilinen yırtıcı dinozor grubudur. Bu grup, Kretase döneminin sonunda Güney Amerika, Avustralya ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamıştır. Yeni keşif, megaraptorların çeşitliliği ve ekolojik rolleri hakkındaki bilgileri genişletiyor.

Çalışmanın detayları Nature Communications dergisinde yayımlandı.