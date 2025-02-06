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Arjantin Milei Hükümeti, DSÖ'den Çekildi

Arjantin, Devlet Başkanı Milei'nin liderliğinde DSÖ'den çekilme kararı aldı ve gerekçelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:16
Arjantin Milei Hükümeti, DSÖ'den Çekildi

Arjantin Milei Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nden Ayrılıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekileceğini duyurdu. Bu karar, "derin farklılıklar" şeklinde ifade edilen gerekçelere dayandırıldı.

Milei, X sosyal medya platformu'ndaki paylaşımında, DSÖ'nün Kovid-19 salgını süresince uyguladığı önlemleri insanlığın aleyhine bir suç olarak nitelendirdi. Kendisi, "Hiçbir zaman unutmayacağız ki, ilkel karantinanın fikir babalarıydılar" dedi.

Hükümet Yetkililerinden Açıklamalar

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, DSÖ ile yaşanan "derin farklılıklar" nedeniyle Milei'nin çekilme talimatını verdiğini belirtti. Adorni, Arjantin'in DSÖ'den herhangi bir fon almadığını vurgulayarak, "Biz Arjantinliler, bırakın sağlığımızı, uluslararası bir kuruluşun egemenliğimize müdahale etmesine bile izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adorni, DSÖ tarafından uygulanan uzun süreli karantina önlemlerinin bilimsel bir temelinin olmadığını ve bu durumun Arjantin ekonomisine ciddi zararlar verdiğini öne sürdü. Bu bağlamda, çekilmenin hizmet kalitesini etkilemeyeceği ifade edildi.

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