Arkadaşını Günlük Kiralık Dairede Vurdu, Polise Teslim Oldu!

Esenyurt'ta günlük kiralık olarak kullanılan bir dairede iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin faili, olaydan iki saat sonra Bağcılar'da bir polis merkezine giderek teslim oldu.

Günlük Kiralık Dairede Kanlı Kavga

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi 738. Sokakta bulunan Saygın Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık bir dairede buluşan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K. isimli şahıs, yanında getirdiği silahla arkadaşına 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği açıklanmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.





Olay Yeri İncelemesi Yapıldı

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, dairede delil araştırması yaptı. Apartmandaki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından, kimliği açıklanmayan şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Katil Zanlısı Teslim Oldu

Cinayetin faili olduğu iddia edilen Ö.K., olaydan iki saat sonra Bağcılar'da bulunan bir polis merkezine giderek teslim oldu. Ö.K.'nın ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ö.K.'nın cinayeti neden işlediği, silahı nereden temin ettiği ve kaçış planı olup olmadığı soruşturuluyor.

