Armelsan, Kritik Tesisleri Su Altında Koruyacak Milli Teknolojilerle İhracata Açılıyor

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler geliştiren Armelsan, Endonezya'nın su altı güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için adım atıyor.

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen IndoDefence 2025 Fuarı kapsamında, Armelsan ve devlet kuruluşu PT-LEN arasında kritik tesislerin su altından korunması amacıyla bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ, Türkiye’de ve yurtdışında kritik tesislerin su altı güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti. Bu projeler sayesinde bu alanda ciddi tecrübeler kazandıklarını vurgulayan Tümdağ, Endonezya’nın da bu kabiliyetlere duyduğu ilgi neticesinde işbirliği için mutabakat muhtırası talebi aldıklarını belirtti.

Tümdağ, "PT-LEN ile Deniz Kuvvetleri'nin kontrolündeki deniz hedeflerinin korunmasına yönelik bir çalışma başlatacağız, bu ilerleyen dönemde ortak üretime dönme potansiyeli taşımaktadır," dedi.

Armelsan, su altı akustik sistemleri ve teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden biri olarak çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Şirket, kritik tesislerin ve limanların su altı güvenliğini sağlamak için sonar sistemleri, uzaktan kumandalı insansız su altı araçları ve su altı sensör sistemleri üzerine yoğunlaşıyor.

Geliştirilen aktif sonar sistemleri, su altındaki dalgıç, denizaltı, mayın ve benzeri tehditlerin tespit edilmesi, konumlandırılması ve sınıflandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra, KAŞİF adlı uzaktan kumandalı insansız su altı aracı, gözetleme ve kritik altyapıların korunmasında kullanılıyor.

Armelsan’ın su altı sensör sistemleri, su altında veri toplama ve analiz imkanı sunarak su altı tehditlerini etkisiz hale getirme konusunda önemli veriler sağlıyor. Dalgıç tespit ve mayın avlama sonarları ile denizaltı savunma sistemleri, şirketin kritik tesis ve limanların su altı güvenliğinde sunduğu önemli çözümler arasında yer alıyor.

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik geliştirilen milli çözümler, Endonezya'da göreve hazırlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen IndoDefence 2025 Fuarı kapsamında devlet kuruluşu PT-LEN ile kritik tesislerin su altından korunmasına yönelik mutabakat muhtırası imzalandı. Fuara katılan Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ (sol 2), yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.