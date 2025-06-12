DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

Armelsan, Kritik Tesisleri Su Altında Koruyacak Milli Teknolojilerle İhracata Açılıyor

Armelsan, Endonezya'da kritik tesislerin su altı güvenliğini artıracak milli çözümlerle ihracat kapılarını aralıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:12
Armelsan, Kritik Tesisleri Su Altında Koruyacak Milli Teknolojilerle İhracata Açılıyor

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler geliştiren Armelsan, Endonezya'nın su altı güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için adım atıyor.

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen IndoDefence 2025 Fuarı kapsamında, Armelsan ve devlet kuruluşu PT-LEN arasında kritik tesislerin su altından korunması amacıyla bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ, Türkiye’de ve yurtdışında kritik tesislerin su altı güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti. Bu projeler sayesinde bu alanda ciddi tecrübeler kazandıklarını vurgulayan Tümdağ, Endonezya’nın da bu kabiliyetlere duyduğu ilgi neticesinde işbirliği için mutabakat muhtırası talebi aldıklarını belirtti.

Tümdağ, "PT-LEN ile Deniz Kuvvetleri'nin kontrolündeki deniz hedeflerinin korunmasına yönelik bir çalışma başlatacağız, bu ilerleyen dönemde ortak üretime dönme potansiyeli taşımaktadır," dedi.

Armelsan, su altı akustik sistemleri ve teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden biri olarak çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Şirket, kritik tesislerin ve limanların su altı güvenliğini sağlamak için sonar sistemleri, uzaktan kumandalı insansız su altı araçları ve su altı sensör sistemleri üzerine yoğunlaşıyor.

Geliştirilen aktif sonar sistemleri, su altındaki dalgıç, denizaltı, mayın ve benzeri tehditlerin tespit edilmesi, konumlandırılması ve sınıflandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra, KAŞİF adlı uzaktan kumandalı insansız su altı aracı, gözetleme ve kritik altyapıların korunmasında kullanılıyor.

Armelsan’ın su altı sensör sistemleri, su altında veri toplama ve analiz imkanı sunarak su altı tehditlerini etkisiz hale getirme konusunda önemli veriler sağlıyor. Dalgıç tespit ve mayın avlama sonarları ile denizaltı savunma sistemleri, şirketin kritik tesis ve limanların su altı güvenliğinde sunduğu önemli çözümler arasında yer alıyor.

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik geliştirilen milli çözümler...

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik geliştirilen milli çözümler, Endonezya'da göreve hazırlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen IndoDefence 2025 Fuarı kapsamında devlet kuruluşu PT-LEN ile kritik tesislerin su altından korunmasına yönelik mutabakat muhtırası imzalandı. Fuara katılan Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ (sol 2), yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
5
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor
6
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
7
Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!