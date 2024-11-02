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Arnavutköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Arnavutköy açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:15
Arnavutköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Arnavutköy'de Tekne Kurtarma Operasyonu

Arnavutköy açıklarında meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre uzunluğundaki bir tekne, içindeki 3 kişi ile birlikte kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sürüklenmekte olan tekne, acil müdahaleyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma İşlemleri

Olayın gerçekleşmesi üzerine, KEGM-8 adlı hızlı tahlisiye botu hızlı bir şekilde devreye girdi. Tekne, yedeklenerek Karaburun Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. Bu başarılı kurtarma operasyonu, Kıyı Emniyeti'nin etkin müdahale gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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