Arnavutköy Ayrımı'nda Geri Giden Tıra Kamyonet Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy ayrımında meydana gelen kazada, geri geri manevra yapan tıra arkadan gelen kamyonet çarptı. Olay, saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü ayrımı kaçırınca yolda durarak geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan hızla gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin yolcu kısmı hurdaya döndü ve içeride bulunan bir kişi araçta sıkıştı.

Can kaybı ve yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Uğurcan Evcek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve güvenlik önlemleri

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mahmutbey istikametinde iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN ARNAVUTKÖY AYRIMINDA GERİ GERİ GİDEN TIRA KAMYONET ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI