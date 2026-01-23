Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı: Sömestır Etkinlikleri 22-25 Ocak

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Arnavutköy Çocuk Festivali, 22-25 Ocak tarihlerinde Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz etkinliklerle çocukları ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:08
Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı: Sömestır Etkinlikleri 22-25 Ocak

Arnavutköy Çocuk Festivali başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından sömestır tatiline özel düzenlenen Arnavutköy Çocuk Festivali, 22 Ocak itibarıyla Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Dört gün sürecek festival, çocukları tiyatrodan sahne gösterilerine, masal dinletilerinden oyun alanlarına uzanan zengin bir programla buluşturuyor.

Program ve ilgi

Festivalin ilk gününde alana gelen çocuklar ve aileler, salon programları ve ortak alanlarda düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden etkinlikler alanında hareketli ve neşeli bir atmosfer oluştu. Programda Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, çocuk tiyatroları, masal dinletileri, çocuk konserleri, sahne yarışmaları ve film gösterimleri yer alıyor. Ayrıca Bubble Show, müzikli sahne performansları ve interaktif gösteriler çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında bulunuyor.

Sahne gösterileri ve etkileşim

Festival kapsamında düzenlenen sahne gösterileri, halk oyunları ve geleneksel performanslarla çocukların etkinliklere aktif katılımı sağlanıyor. Masal dinletileri ve tiyatro oyunları çocukların hayal dünyasını desteklerken, sahne yarışmaları ve müzikli etkinlikler eğlenceli anlar sunuyor. Salonlarda ve ortak alanlarda gerçekleşen gösteriler farklı yaş gruplarından çocuklara hitap ediyor; çocuklar hem izleyici hem de katılımcı olarak programın bir parçası oluyor.

Ücret, saat ve kapanış

Her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen festival tamamen ücretsiz olup, sömestır tatilinde çocuklar için güvenli, eğlenceli ve öğretici bir alternatif sunuyor. Aileler çocuklarıyla birlikte festival alanında vakit geçirirken etkinlikler tatil dönemine kültürel ve sanatsal bir renk katıyor. Arnavutköy Çocuk Festivali, zengin içeriği ve renkli etkinlikleriyle 25 Ocaka kadar Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edecek.

