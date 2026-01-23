96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Vefat Etti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyü sakini 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı evinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:41
96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Vefat Etti

96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Vefat Etti

Afyonkarahisar - Çay

Afyonkarahisarlı 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde ikamet eden Kızgın, yaşadığı evde görülere bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Kızgın'ın köyünde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından, halk arasında düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

AFYONKARAHİSARLI 96 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ SÜLEYMAN KIZGIN YAŞLILIĞA BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAN...

AFYONKARAHİSARLI 96 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ SÜLEYMAN KIZGIN YAŞLILIĞA BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
2
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
3
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
4
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
5
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
6
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması
7
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları