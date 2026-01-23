96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Vefat Etti
Afyonkarahisar - Çay
Afyonkarahisarlı 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.
Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde ikamet eden Kızgın, yaşadığı evde görülere bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Cenaze Töreni
Kızgın'ın köyünde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından, halk arasında düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
