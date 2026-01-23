COP31 Antalya'ya Büyük Katkı Sağlayacak — Vali Hulusi Şahin'den 2025 Yatırım Raporu

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yatırımların bilançosu açıklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2026 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Antalya genelindeki yatırımların durumu, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Vali Şahin, 2025 yılı sonu itibarıyla il genelinde toplam 657 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu projelerin 397’sinin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 260’ının belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Projelerin toplam bedelinin 176 milyar 336 milyon TL olduğunu ve 2025 yılı ödeneklerinin 39 milyar 776 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Yıl sonu itibarıyla yapılan harcama tutarı ise 34 milyar 485 milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı %87 olarak açıklandı.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarla belediyelerin payı

Vali Şahin, genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü 397 projenin bedelinin 147 milyar 872 milyon TL olduğunu, bu projelere ayrılan 2025 yılı ödeneklerinin toplamının 23 milyar 594 milyon TL olduğunu bildirdi. Bu projelere 2025 sonu itibarıyla yapılan harcama 21 milyar 127 milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranının %90 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Belediyeler tarafından yürütülen 260 projenin toplam bedelinin 28 milyar 464 milyon TL olduğunu aktaran Vali Şahin, bu projelere ayrılan 2025 yılı ödeneğinin 16 milyar 182 milyon TL ve yapılan harcamanın 13 milyar 358 milyon TL olduğunu, böylece nakdi gerçekleşme oranının %83 olarak kaydedildiğini söyledi.

Yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda en yüksek nakdi gerçekleşmenin 13 milyar 520 milyon TL ile ulaştırma-haberleşme sektöründe olduğunu; diğer kamu hizmetlerinin 12 milyar 544 milyon TL, sağlık sektörünün ise 3 milyar 128 milyon TL ile sıralandığını ifade etti.

Proje durumu: Tamamlananlar, sürenler, ihale aşamasındakiler

Toplam 657 projeden 316’sı tamamlanarak hizmete alındı. 62 proje ihale aşamasında, 47 proje henüz başlanmamış, 223 proje ise devam ediyor. Ayrıca 9 projenin tasfiye edildiği bildirildi.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı ve ortak projeler

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Antalya'ya ait 102 proje yatırım programında yer alıyor. Bu projelerin toplam bedeli 178 milyar 441 milyon 555 bin TL olarak kaydedildi; 2025 sonu itibarıyla yapılan harcama 44 milyar 739 milyon 696 bin TL olup, 2026 yılı ödeneği 31 milyar 909 milyon 636 bin TL olarak belirlendi.

Muhtelif illerle ortak yürütülen 13 projenin toplam bedeli 40 milyar 856 milyon 319 bin TL olup, bu projeler için 2025 sonu itibarıyla yapılan harcama 19 milyar 215 milyon 339 bin TL ve 2026 ödeneği 3 milyar 853 milyon 979 bin TL olarak açıklandı. Böylece yatırım programında yer alan toplam 115 projenin bedeli 219 milyar 297 milyon 874 bin TL, 2026 yılı ödeneği ise 35 milyar 763 milyon 615 bin TL oldu.

COP31 değerlendirmesi: Antalya'nın uluslararası vizyonu

Toplantının değerlendirme bölümünde Vali Şahin, 2026'da Antalya'nın çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP31) yalnızca EXPO alanında değil, Belek, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Muratpaşa ve tüm Antalya genelinde gerçekleşeceğini vurguladı. Vali Şahin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan sonra dünyada düzenlenecek en büyük uluslararası etkinlik olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı yalnızca EXPO’da gerçekleşmeyecek. Belek’te, Aksu’da, Serik’te, Manavgat’ta, Alanya’da, Muratpaşa’da; kısacası bütün Antalya’da olacak. Bunun Antalya’ya dönüşü de son derece olumlu olacaktır," dedi.

Vali Şahin ayrıca, "Otellerimiz G20 ile kendini kanıtladı, ardından Expo 2016 ile çok daha yüksek statülü misafirler ağırlamaya başladı. COP31 ise bunun bir üst seviyesi olacak ve turizmimize, ticaretimize çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

