Başkan Özel Kandil Gecesi Kızılca'da Vatandaşlarla Buluştu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, kandil gecesinde Kızılca Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Program ve Katılımcılar

Programa CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, Mahalle Muhtarı Hayrullah Karabulut, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ziyaretin Ayrıntıları

Ziyaret sırasında Başkan Özel hemşehrileriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mahalle camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Başkan Özel, namaz sonrasında Bozdoğan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti.

Başkan Özel kandil gecesinin manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu mübarek gecede Kızılca Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Yaptığımız duaları kabul eylesin" dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretten memnuniyetlerini dile getirip, Başkan Özel’e mahalleye yapılan hizmetler için teşekkür etti.

