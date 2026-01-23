Ağrı'da Kar Paletli Ambulansla 77 Yaşındaki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Hamur ilçesinin kapalı köy yolunda sağlık ekipleri seferber oldu

Hamur ilçesine bağlı Süleyman Kümbet Köyü Yukarı Yurt Mezrası'nda yaşayan 77 yaşındaki Muharrem Kadan, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kardiyak öyküsü bulunan hastanın yaşadığı mezrada, olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolu nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarıyla birlikte, sağlık ekipleri kar paletli ambulansları devreye aldı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından hasta, kar paletli ambulansla güvenli şekilde alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AĞRI’DA PALETLİ AMBULANS KALP HASTASI İÇİN YOLA ÇIKTI