Arnavutköy'de 1. Kitap Fuarı açıldı: 75 yazar, 100'ün üzerinde yayınevi

Arnavutköy'de 1. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Arnavutköy Kitap Fuarı bugün kapılarını açtı. İlçenin kültür ve sanat vizyonuna yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen fuar, 75 yazar, 100’ün üzerinde yayınevi ve 120 etkinlik ile kitapseverleri bir araya getiriyor. Fuar 9 gün sürecek ve ilk gün katılımı yoğun geçti.

Açılış ve katılımcılar

Açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Fuar alanı ve etkinlikler

İlçede ilki düzenlenen Kitap Fuarı, Arnavutköy Belediyesi Açık Otoparkına özenle hazırlanan fuar merkezi içerisinde gerçekleşiyor. Fuarda kitap stantlarının yanı sıra yazar söyleşileri, imza günleri, çocuk etkinlikleri ve edebiyat atölyeleri yer alıyor. Açılışın ilk gününden itibaren binlerce kitapsever fuarı ziyaret etti.

Yetkililerin açıklamaları

Mustafa Candaroğlu fuarla ilgili, " Kitap fuarımızın heyecanını Arnavutköy’de yaşayan tüm kitapsever vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Ben İstanbul’daki tüm kitapseverleri buraya davet ediyorum. 120’den fazla etkinlikle burada 9 gün boyunca vakit geçireceğiz." dedi.

Bilal Macit ise fuarı gezerek, "Ben başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Tüm öğrencilerimizi buraya getirecekler bende iyi bir kitap okuyucusu olarak buraya geleceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

