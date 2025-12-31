Arnavutköy'de AK Parti'ye Geçiş: CHP'den İstifa Eden 2 Meclis Üyesi ve 150 Üye Rozetlendi

AK Parti Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Program ve katılımcılar

AK Parti Arnavutköy teşkilatının ev sahipliğinde düzenlenen programda; Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, kadın ve gençlik kolları başkanları ile üç kademe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı.

Rozet takdimi: CHP'den gelen katılımlar

Program kapsamında, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozetleri takıldı. Gerçekleştirilen rozet takdim töreni, salonda birlik ve beraberlik atmosferini güçlendirdi.

"Birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkat çekti. Özdemir, parti kapılarının emeğiyle ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunu vurgulayarak, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını ifade etti. Ayrıca Arnavutköy Belediyesi tarafından planlanan projelerde önemli mesafe kaydedildiğini, hedeflerin takviminden önce ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"Danışma meclisleri ortak aklın adresidir"

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, danışma meclislerinin fikirlerin özgürce paylaşıldığı ve güçlü iletişimin kurulduğu platformlar olduğunu söyledi. Gürek, AK Parti'nin milletle birlikte yürüyen büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, teşkilat olarak hane hane sahada olduklarını ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yeni katılımlarla teşkilatın daha da güçlendiğini ifade etti.

"20 ayda vaatlerimizin yarısından fazlasını tamamladık"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve gelirken beş yıl içinde 204 projeyi hayata geçirme sözü verdiklerini hatırlattı. Candaroğlu, yaklaşık 20 aylık süreçte 113 eserin tamamlandığını, henüz iki yıl dolmadan vaatlerin yarıdan fazlasının hayata geçirilmesinin güçlü çalışma temposunun göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca teşkilatın üye sayısındaki artışa da değinerek, başarının ortak emek sonucu olduğunu belirtti.

Yeni Medya Akademi ziyareti ve kapanış

Programın sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlere yönelik eğitim yatırımı Yeni Medya Akademi'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, birlik, beraberlik ve yüksek motivasyon mesajlarıyla sona erdi.

