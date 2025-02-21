Arnavutköy'de Apartman Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Yangın Paniği

Arnavutköy'de, 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir binada gerçekleşti.

Kısa süre içinde büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte, çevredeki alanlarda paniğe neden oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, öncelikle çevredeki vatandaşları tahliye etti ve hızlı bir müdahale ile yangını söndürdü. Yangın sonucu, her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmiş değil.

Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.