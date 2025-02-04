Arnavutköy'de Darp ve Kaçırma Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Arnavutköy'de Şok Olay: Darp ve Kaçırma

Arnavutköy'de, banka hesaplarını kullandıkları bir kişiyi darbedip, başka bir kişiye de işkence yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi tutukladı.

Olayın Geçmişi

24 Aralık'ta, T.M.K. isimli bireyin banka hesap bilgilerinin daha önce paylaşıldığı 3 şüpheliyle buluşmasının ardından hesabında 300 bin lira eksik olduğu ifade edildi. T.M.K, bu şüpheliler tarafından darbedilerek yol kenarına bırakıldı.

Ayrıca, 31 Aralık’ta Arnavutköy'de bulunan İ.B. isimli bir kişinin de benzer şekilde kaçırıldığı ve üzerine nayon damlatılarak işkence yapıldığı öğrenildi. Sanal kumar işiyle uğraşan şüphelilerin, mağdurların hesaplarını kullanarak gönderilen paraların tahsilatını yaptıkları anlaşıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, İ.B’yi ensesinden tutarak kaçıran şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı. T.B. (23), A.B. (22), K.Y. (35), İ.A. (29) ve T.B. (26) adlı şüpheliler, İstanbul ve Samsun'da düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlar, 3 cep telefonu ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B., A.B., K.Y. ve T.B. tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.