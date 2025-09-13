Arnavutköy'de Endüstri Bölgesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Arnavutköy'de, Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki özel endüstri bölgesinde yangın çıktı. Olayın, iş makineleri ve yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Müdahale ve Ekipler

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarar ve Son Durum

Yangında maddi hasar meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri, 4 konteyner zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.