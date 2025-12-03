Arnavutköy'de Feci Kaza: 14 Yaşındaki Hüsna Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de 28 Kasım 2025'te gerçekleşen kazada 14 yaşındaki Hüsna Çekim ağır yaralandı, 5 gün sonra hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı, kaza anı kamerada.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:54
28 Kasım 2025 akşamı Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken 14 yaşındaki Hüsna Çekim'e bir araç çarptı. Ağır yaralanan Hüsna, hastanede verilen tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza anı ve müdahale

Olayda, iddialara göre A.H. yönetimindeki 16 AUP 140 plakalı otomobil Hüsna'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; Hüsna önce Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, ardından başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücü A.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Cenaze töreni

Hüsna Çekim, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Haraççı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Hüsna'nın ailesi, okul arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı; arkadaşları gözyaşları içinde onu son yolculuğuna uğurladı.

Baba Yılmaz Çekim'in açıklaması

Yılmaz Çekim yaşananları anlatırken, "Olay 17.00 sıralarında oldu. Ben işteydim. Çocuk karşıdan karşıya geçerken hızlı gelen bir araba vuruyor. Hatta çarptıktan sonra diğer şeritte bir araba duruyor o yaklaşık 200 metre sonra durabiliyor. Aracın çarptığı yerde kalbi durmuş. Hastanede yapılan müdahale sonrası kalp atışları yeniden başladı ama maalesef kurtarılamadı. Yoğun bakımdaydı, dün vefat etti. Şu an mahkeme süreci devam ediyor, biz cenazemizle ilgileniyoruz" dedi.

Görüntüler ve süreç

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde Hüsna'nın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin panikle koştuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

