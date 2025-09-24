Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Arnavutköy'de İcra İlanı: Yatırımcıları Bekleyen İki Fırsat

İstanbul'un projelerle büyüyen ilçesi Arnavutköy'de, piyasa değerinin altında mülk almak isteyenler için iki önemli icra satışı duyuruldu. Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairesi tarafından ilan edilen taşınmazlar, tarla ve konut yatırımı arayanların radarına girdi.

Yassıören'de Stratejik Konumlu Tarla

Yassıören Mahallesi'nde, T.C. Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'nun 2025/58 SATIŞ sayılı dosyasıyla satışa çıkarılan taşınmaz; 1.708,38 metrekare büyüklüğünde ve muhammen bedeli 15.283.200,00 TL olarak belirlendi. Taşınmaz, 153 Ada, 3 Parsel üzerinde, Güzide Sokak'ta yer alıyor ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta.

Parselin en önemli özelliği imar konumudur: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı 1/1000'lik uygulama imar planı kapsamında arazinin bir kısmı Belediye Hizmet Alanı, bir kısmı 12 metrelik yol ve bir kısmı da Park Alanı olarak planlanmış durumda.

Açık artırma takvimi şu şekilde belirlenmiştir: Birinci Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025. İkinci Artırma: 27 Kasım 2025 - 4 Aralık 2025 (İlk artırmada alıcı çıkmaması halinde).

Ömerli'de KİPTAŞ Konutunda %1 KDV Avantajlı Daire

Gaziosmanpaşa İcra Dairesi'nin 2025/7030 TLMT. sayılı dosyasıyla satışa çıkarılan daire, Ömerli Mahallesi'ndeki KİPTAŞ 2. Etap Konutları içinde bulunuyor. C8 Blok, 3. kat, 14 numaralı bağımsız bölümün kıymeti 5.250.000,00 TL olarak tespit edildi. Dairenin öne çıkan avantajı ise alıcı açısından önemli tasarruf sağlayan %1 KDV oranı.

Taşınmaz üzerinde ayrıca BEDAŞ lehine 99 yıllığına 1 TL bedelle kira şerhi kaydı bulunuyor. Bu kayıt genellikle elektrik altyapısı (trafo vb.) için ayrılan alanları ifade etmekte olup, dairenin kullanımını doğrudan etkilemeyebilir; buna rağmen alıcıların bu hukuki durumu göz önünde bulundurarak teklif vermesi önem taşıyor.

İhale tarihleri şöyle: Birinci Artırma: 12 Kasım 2025 - 19 Kasım 2025. İkinci Artırma: 5 Aralık 2025 - 12 Aralık 2025 (İlk artırmada alıcı çıkmaması halinde).

Her iki duyuruda da detaylı bilgi ve şartname için ilgili mahkeme ve icra dairesi kayıtlarının incelenmesi önerilir. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, ihale tarihlerine dikkat ederek tekliflerini hazırlamalıdır.