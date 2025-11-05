Arnavutköy'de İş Makinesi Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'nde dün akşam iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, makine kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:18
Arnavutköy'de İş Makinesi Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Arnavutköy'de iş makinesi alev alev yandı

Deliklikaya Mahallesi, Günalan Caddesi | Dün akşam saatleri

Arnavutköy'de bir inşaat alanında meydana gelen yangında iş makinesi alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Deliklikaya Mahallesi Günalan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çalışma sırasında iş makinesinden, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi ve kısa sürede tüm aracı sardı.

Yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARNAVUTKÖY’DE İNŞAAT ALANINDA BULUNAN BİR İŞ MAKİNESİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN...

ARNAVUTKÖY’DE İNŞAAT ALANINDA BULUNAN BİR İŞ MAKİNESİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
5
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı
6
Bingöl’de Jandarma Operasyonu: 2 kilo 802 gram Esrar, 1 Tutuklu
7
KUDAKA'dan SoGreen ile 30 milyon TL'lik yeşil dönüşüm hamlesi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri