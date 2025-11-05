Arnavutköy'de İş Makinesi Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Arnavutköy'de iş makinesi alev alev yandı

Deliklikaya Mahallesi, Günalan Caddesi | Dün akşam saatleri

Arnavutköy'de bir inşaat alanında meydana gelen yangında iş makinesi alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Deliklikaya Mahallesi Günalan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çalışma sırasında iş makinesinden, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi ve kısa sürede tüm aracı sardı.

Yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

