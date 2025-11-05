Arnavutköy'de Kaldırıma Çıkan Sürücüye 2 bin 309 TL Ceza

Arnavutköy'de kaldırıma çıkıp kaçan sürücüye 2 bin 309 TL ceza

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerleyen sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası uygulandı. Olayın, kaldırımdan geçen yayaların güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi.

Olayın detayları

Olay, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte beklemek istemeyen sürücünün kaldırıma çıkarak ilerlemesi çevrede paniğe yol açtı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği tespit edilen sürücünün S.S. olduğu belirlendi.

Sürücü ve aracın durumu

Soruşturmada, sürücünün kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi. Kaldırıma çıkışın ardından aracın ağır hasar aldığı, birkaç sokak ileride kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Ayrıca aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma ve uygulanan cezalar

İncelemeler sonucunda sürücü S.S.'ye idari para cezası kesildi ve toplam ceza tutarı 2 bin 309 TL olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı; soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

