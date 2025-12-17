Arnavutköy'de kamyon şoförü gazoz zannedip antifriz içti, hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de kamyon şoförü gazoz zannedip antifriz içti

Olayın Detayları

Arnavutköy’de bulunan Emlak Konut Şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı içindeki bir şişeyi yanlışlıkla içti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.'nin hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN EMLAK KONUT ŞANTİYESİ’NDE TAŞERON BİR FİRMADA ÇALIŞAN KAMYON ŞOFÖRÜ, GAZOZ SANDIĞI ŞİŞEDEN ANTİFRİZ İÇİNCE HASTANELİK OLDU. TALİHSİZ İŞÇİ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR.