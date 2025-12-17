DOLAR
Arnavutköy'de kamyon şoförü gazoz zannedip antifriz içti, hastaneye kaldırıldı

Emlak Konut Şantiyesi'nde çalışan H.E. (68), gazoz sandığı şişeden antifriz içince fenalaşarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:23
Olayın Detayları

Arnavutköy’de bulunan Emlak Konut Şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı içindeki bir şişeyi yanlışlıkla içti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.'nin hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

