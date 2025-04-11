Arnavutköy'de Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşti. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 JE 9424 plakalı hafriyat kamyonu, Arnavutköy istikametine doğru ilerlerken, Sultangazi yönüne giden 41 AVE 558 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Abdurrahman Arslan, "Bu yol üzerinde ilerliyordum. Yeşil ışık yanarken çoğu sürücü bu ışığı fark edemiyor. Araçlar dönüş yaparken kazalar kaçınılmaz oluyor. Burada aynı şekilde birçok kaza yaşandı. Bu noktada önlem alınması gerekiyor." diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.