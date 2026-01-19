Arnavutköy'de Karla Mücadele 7/24: 120 Araç, 700 Personel Sahada

Arnavutköy'de yoğun karla mücadele: 120 araç ve 700 personel, 7/24 ana arterlerden meydanlara kadar yolların açık kalması için görevde.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:06
Arnavutköy'de Karla Mücadele 7/24: 120 Araç, 700 Personel Sahada

Arnavutköy'de Karla Mücadele 7/24: 120 araç, 700 personel sahada

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 120 araçlık filo ve 700 kişilik ekip, ana ve ara arterler başta olmak üzere ara sokaklar, hastane güzergâhları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Koordineli saha çalışması ve Başkan Candaroğlu'nun incelemesi

Başkan Mustafa Candaroğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ana ve ara arterlerde yürütülen çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini ve ilçede ulaşımın aksamaması için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı. Saha ziyaretleri sırasında mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Candaroğlu, çocuklarla kar topu oynayarak karın keyfini paylaştı. İlçe genelinde düzenlenen 'En Güzel Kardan Adam Yarışması' da kış günlerine renk kattı.

Ücretsiz ring servisleriyle ulaşım desteği

Yoğun kar yağışının yol açabileceği aksaklıkları en aza indirmek için ücretsiz ring servisleri kesintisiz hizmet veriyor. Ana ve ara arterlerde, toplu taşıma güzergâhlarında ve meydanlarda görev yapan ring araçları yolda kalan vatandaşlara yardımcı olarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında öncelik

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, uluslararası ulaşımın kesintiye uğramaması amacıyla İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında da karla mücadele çalışmalarına destek verdi. Kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama titizlikle yürütülüyor.

Sıcak çorba ikramı ve vatandaşlara destek

Belediye, soğuk hava koşullarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Arnavutköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki meydanlarda gün boyu süren sıcak çorba ikramları, karla mücadele çalışmalarına eşlik ederek vatandaşlara moral sağlıyor.

Meydanlar, yaya yolları ve tuz stokları

Karla mücadele yalnızca yollarla sınırlı kalmıyor; yaya kaldırımları, okul önleri, duraklar ve meydanlar da düzenli olarak temizleniyor. Buzlanmaya karşı ilçedeki tuz depolarında toplam 7 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Stratejik konumlandırılan depolar, ekiplerin ana ve ara arterlerde hızlı müdahale etmesini sağlıyor.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini artırma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ana arterler, ara arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergâhları, meydanlar ve yaya yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Arnavutköy’de tüm yollar açık: 120 araç, 700 personel sahada

Arnavutköy’de tüm yollar açık: 120 araç, 700 personel sahada

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı: Fenerbahçe Medicana Maçında Tribünlerden Hadi Kızlar Savunmaya
2
Tomarza Av Komisyonu 2026-2027 Av Dönemi Kararlarını Açıkladı
3
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: Toplu istifa iddiası yalanlandı
4
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı
5
KBB Uzmanı Dr. İsmail Çevik Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde
6
Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri
7
Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları