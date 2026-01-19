Arnavutköy'de Karla Mücadele 7/24: 120 araç, 700 personel sahada

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 120 araçlık filo ve 700 kişilik ekip, ana ve ara arterler başta olmak üzere ara sokaklar, hastane güzergâhları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Koordineli saha çalışması ve Başkan Candaroğlu'nun incelemesi

Başkan Mustafa Candaroğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ana ve ara arterlerde yürütülen çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini ve ilçede ulaşımın aksamaması için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı. Saha ziyaretleri sırasında mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Candaroğlu, çocuklarla kar topu oynayarak karın keyfini paylaştı. İlçe genelinde düzenlenen 'En Güzel Kardan Adam Yarışması' da kış günlerine renk kattı.

Ücretsiz ring servisleriyle ulaşım desteği

Yoğun kar yağışının yol açabileceği aksaklıkları en aza indirmek için ücretsiz ring servisleri kesintisiz hizmet veriyor. Ana ve ara arterlerde, toplu taşıma güzergâhlarında ve meydanlarda görev yapan ring araçları yolda kalan vatandaşlara yardımcı olarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında öncelik

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, uluslararası ulaşımın kesintiye uğramaması amacıyla İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında da karla mücadele çalışmalarına destek verdi. Kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama titizlikle yürütülüyor.

Sıcak çorba ikramı ve vatandaşlara destek

Belediye, soğuk hava koşullarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Arnavutköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki meydanlarda gün boyu süren sıcak çorba ikramları, karla mücadele çalışmalarına eşlik ederek vatandaşlara moral sağlıyor.

Meydanlar, yaya yolları ve tuz stokları

Karla mücadele yalnızca yollarla sınırlı kalmıyor; yaya kaldırımları, okul önleri, duraklar ve meydanlar da düzenli olarak temizleniyor. Buzlanmaya karşı ilçedeki tuz depolarında toplam 7 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Stratejik konumlandırılan depolar, ekiplerin ana ve ara arterlerde hızlı müdahale etmesini sağlıyor.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini artırma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ana arterler, ara arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergâhları, meydanlar ve yaya yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

