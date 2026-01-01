DOLAR
Sakarya'da Şortla Kardaki Gösteri: Eksi 10'da 1 Buçuk Metrede 'Yüzme'

Sakarya Hendek'te 36 yaşındaki Mesut Özkılıç, eksi 10 derecede şortuyla 1 buçuk metre kalınlığındaki karın içinde kahkahalarla yüzmeye çalıştı; anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:04
Hendek Aksu Mahallesi'nde eksi 10 derecede sıra dışı görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesi Aksu Mahallesi yüksek kesimlerinde yaşayan 36 yaşındaki Mesut Özkılıç, eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden dikkat çeken bir davranış sergiledi.

Özkılıç, şort giyerek 1 buçuk metre kalınlığındaki karların arasında kahkahalar eşliğinde adeta yüzmeye çalıştı. Tanıdıkları o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde Özkılınç, "Var mı benimle dereye gelecek olan, dereye dalıyorum" diyerek karla kaplanan evinin bahçesine atladı. Kara dalış yaptıktan sonra kar banyosu yapmayı da ihmal eden Özkılınç, "Sıcak kar yağıyor" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

