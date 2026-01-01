Sakarya'da Şortla Kardaki Gösteri: Eksi 10'da 1 Buçuk Metrede 'Yüzme'

Sakarya'da Şortla Kardaki Gösteri

Hendek Aksu Mahallesi'nde eksi 10 derecede sıra dışı görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesi Aksu Mahallesi yüksek kesimlerinde yaşayan 36 yaşındaki Mesut Özkılıç, eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden dikkat çeken bir davranış sergiledi.

Özkılıç, şort giyerek 1 buçuk metre kalınlığındaki karların arasında kahkahalar eşliğinde adeta yüzmeye çalıştı. Tanıdıkları o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde Özkılınç, "Var mı benimle dereye gelecek olan, dereye dalıyorum" diyerek karla kaplanan evinin bahçesine atladı. Kara dalış yaptıktan sonra kar banyosu yapmayı da ihmal eden Özkılınç, "Sıcak kar yağıyor" şeklinde konuştu.

