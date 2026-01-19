Tomarza Av Komisyonu 2026-2027 Av Dönemi Kararlarını Açıkladı

Kaymakam Selim Eser başkanlığında toplantı yapıldı

Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla Av Komisyonu Toplantısı yapıldı. Toplantı, Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi ve gündem 2026-2027 av dönemiydi.

Toplantı sonucunda alınan kararlara göre; Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Ayrıca Söğütlü ve Bektaş Mahalleleri için genel avlağına keklik bırakılması kararı alındı.

Tomarza Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı İlhan Helvacıoğlu yaptığı açıklamada: "Tomarza ilçe av komisyonunda, Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Söğütlü ve Bektaş Mahallelerinde genel avlağına da keklik bırakılması kararı alınmıştır. Kaymakamımız Selim Eser Bey’e av derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

TOMARZA KAYMAKAMI SELİM ESER BAŞKANLIĞINDA, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ AMİRLERİNİN KATILIMI AV KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI.