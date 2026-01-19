Tomarza Av Komisyonu 2026-2027 Av Dönemi Kararlarını Açıkladı

Tomarza’da 2026-2027 av dönemi toplantısında Çanakpınar avlağı avlanmaya kapatıldı; Söğütlü ve Bektaş’a keklik bırakılmasına karar verildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:17
Kaymakam Selim Eser başkanlığında toplantı yapıldı

Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla Av Komisyonu Toplantısı yapıldı. Toplantı, Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi ve gündem 2026-2027 av dönemiydi.

Toplantı sonucunda alınan kararlara göre; Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Ayrıca Söğütlü ve Bektaş Mahalleleri için genel avlağına keklik bırakılması kararı alındı.

Tomarza Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı İlhan Helvacıoğlu yaptığı açıklamada: "Tomarza ilçe av komisyonunda, Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Söğütlü ve Bektaş Mahallelerinde genel avlağına da keklik bırakılması kararı alınmıştır. Kaymakamımız Selim Eser Bey’e av derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

