Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonuçları açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişi arasından, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örnekleri incelendi. Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı