Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı; Ümit Karan'ın Adli Tıp'ta alınan saç ve kan örnekleri pozitif çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonuçları açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişi arasından, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örnekleri incelendi. Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.

