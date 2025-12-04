Arnavutköy'de minibüs şoförünün öğrencilere hakaret ve bedduası kamerada

Olayın Özeti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir minibüs şoförü akbil basmadıklarını iddia ettiği öğrencilere hakaret edip beddua etti. O anlar, minibüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir yolcu minibüsünde meydana geldi. Minibüse binen bazı öğrencilerin akbil basmadığını öne süren şoför ile öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenince şoför, öğrencilere yönelik ağır sözler kullandı ve beddualarda bulundu.

Görüntüler ve Yolcuların Tepkisi

Minibüste bulunan diğer yolcular da şoförün sözlerine tepki gösterdi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde şoförün direksiyon başında öğrencilere bağırdığı, küfür ve beddualara yer verdiği görülüyor. Kaydın kamuoyuna yansımasıyla birlikte olay tepkilere neden oldu.

Yetkili veya taraflardan ek bir açıklama bulunmadığı belirtiliyor.

