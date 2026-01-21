Arnavutköy'de ölü domuz araca bağlanarak taşındı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, bir aracın arkasına halatla bağlanarak taşınan ölü domuzun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler tepki çekti

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy’e bağlı Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, ilerleyen bir arazi aracının arkasına bağlanmış ölü bir yabani domuz olduğunu fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcıdan tepki aldı. Görüntülerde domuzun halatla aracın arkasına bağlandığı ve taşındığı görülüyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya işlem bilgisi metinde yer almıyor.

