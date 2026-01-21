Arnavutköy'de ölü domuz araca bağlanarak taşındı

Arnavutköy Hadımköy'de ölü yabani domuzun bir arazi aracının arkasına halatla bağlanarak taşınması cep telefonu görüntülerine yansıdı; görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:59
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, bir aracın arkasına halatla bağlanarak taşınan ölü domuzun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler tepki çekti

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy’e bağlı Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, ilerleyen bir arazi aracının arkasına bağlanmış ölü bir yabani domuz olduğunu fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcıdan tepki aldı. Görüntülerde domuzun halatla aracın arkasına bağlandığı ve taşındığı görülüyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya işlem bilgisi metinde yer almıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

