Umuteli.org.tr kullanıma sunuldu: İnegöl'de sosyal yardım artık online

İnegöl Belediyesi ve Umuteli Derneği'nin online yardım portalı umuteli.org.tr hizmete girdi; başvurular ve bağışlar dijital ortamda toplanıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:24
İnegöl Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmalarını hızlandırmak ve erişilebilir kılmak amacıyla İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerini kapsayan yeni web sitesi umuteli.org.tr hizmete sunuldu.

Platform ve erişim

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan online portal sayesinde sosyal yardımlar tamamen dijital ortama taşındı. İhtiyaç sahipleri başvurularını online yapabiliyor; yardımseverler ise kolayca bağışta bulunabiliyor.

Sunulan hizmetler

Platform, İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen tüm sosyal yardımları tek çatı altında topluyor. Öne çıkan hizmetler arasında Askıda Fatura, Askıda Et, Askıda Gıda, Askıda Eğitim, Askıda Medikal, Askıda Kırtasiye, Askıda Yardım, Gıda ve Giysi desteği gibi kategoriler bulunuyor. Ayrıca zekat, fitre, sadaka, kurban ve ayni yardımlar güvenli ödeme sistemleri üzerinden alınabiliyor.

65 yaş üstü veya yardıma ihtiyacı olan bireyler için ev temizliği ve hafif tamirat hizmetleri, ısınma ve gıda desteği, eğitim ve kırtasiye desteği, ikiz/üçüz bebek desteği, sıcak yemek hizmeti, çölyak hastalarına özel yardımlar, asker aile ve medikal destek programları gibi başvurular da online yapılabiliyor.

Kullanmadıklarınız Umut Olsun

Web sitesinin öne çıkan bölümlerinden biri olan Kullanmadıklarınız Umut Olsun aracılığıyla kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalar değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşlar, fazla eşyalarını ücretsiz teslim ettirebiliyor; ekipler hijyen ve sağlık önlemlerine uygun şekilde bağışları titizlikle topluyor. Bağış için online başvuru yapılabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren merkez

umuteli.org.tr sadece yardım başvuru platformu değil; gönüllülük, kampanya ve duyuru paylaşımlarının yapıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir online merkez olarak tasarlandı. Yardıma ihtiyacı olanlar belediyeye gitmeden birkaç tıkla başvuru yapabiliyor; yardım etmek isteyenler zaman ve mekân sınırlaması olmadan katkı sağlayabiliyor.

