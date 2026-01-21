Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi

Fen İşleri ekipleri tamamladı; tesis mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı

Bozdoğan Belediyesi, Kızıltepe Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste yürütülen yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar, Fen İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda yemek yapma ve bulaşık yıkama alanları genişletildi, kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldı, taş döşeme çalışmaları tamamlandı ve tesisin etrafı tel çitle çevrildi.

Yenilenen tesis, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. Kızıltepe Mahalle Muhtarı Mehmet Yaydım, yapılan çalışmalar dolayısıyla Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Mustafa Galip Özel çalışmalarla ilgili olarak, "Her mahallemizde program dahilinde sosyal tesislerimizi yeniliyoruz. Halkımızın ve muhtarlarımızın taleplerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz. Amacımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği modern ve kullanışlı alanlar oluşturmak" dedi.

Bozdoğan Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların ilçenin dört bir yanında devam edeceği bildirildi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, KIZILTEPE MAHALLESİ’NDE BULUNAN SOSYAL TESİSTE YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.