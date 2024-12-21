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Arnavutköy'de Oto Tamirhanesinde Yangın Söndürüldü

Arnavutköy'deki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:44
Arnavutköy'de Oto Tamirhanesinde Yangın Söndürüldü

Yangın Arnavutköy'deki Oto Tamirhanesini Sardı

Arnavutköy'ün İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde gün içinde yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle alevlenen yangın, kısa sürede tamirhanenin çatı katına sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye içinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın sırasında tamirhanede önemli hasarlar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni merak ediliyor ve olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatılmış durumda.

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