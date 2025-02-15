Arnavutköy'de Sahte Dolarla Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Arnavutköy'de bir markette sahte dolarla ödeme yaparak alışveriş yapan yabancı uyruklu şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti.

Alışveriş sırasında, dolar ile ödeme yapmak isteyen şüpheli, market sahibine Türk lirasının olmadığını söyledi. Dolar ödemeyi kabul eden marketçi, 800 lira tutarındaki alışveriş için müşterisine 100 dolar aldı ve para üstünü lira olarak verdi.

Ertesi gün döviz bürosuna giden marketçi, bozdurmak istediği doların sahte olduğunu öğrenince durumu hemen polise bildirdi. Olay üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtta, şüphelinin cüzdanında birden fazla sahte dolar olduğu belirlendi. Şu anda şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.