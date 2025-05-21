Arnavutluk, Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğüne Destek Veriyor

Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e Destek Mesajı

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan ayrılıkçı söylemlere karşı olduklarını duyurdu. Saraybosna İş Forumu'na katılmak amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya giden Hasani, mevkidaşı Elmedin Konakovic ile bir araya geldi.

Bakan Hasani'den Önemli Açıklamalar

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasani, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini de desteklediklerini ifade ederek, bölgede barış ve istikrara vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu değerlendiren Hasani, "Siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğini güçlendirme zamanı geldi. Dış ticaret hacmimizin daha da büyümesini temenni ediyoruz." dedi.

AB Üyeliği İçin Büyük Adım

Arnavutluk'un AB üyelik süreci kapsamında yarın Brüksel'de üçüncü kümeyi açacağını belirten Hasani, bu sürecin sadece Arnavutluk için değil, bölgedeki diğer ülkeler için de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü tehdit eden ayrılıkçı söylemlere karşı durduklarını ifade etti.

Saraybosna-Tiran Uçuş Seferleri

Konakovic, Saraybosna-Tiran uçak seferlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu kaydetti. Arnavutluk'un bölgede Karadağ ile birlikte AB üyelik sürecinde "lider" konumda olduğunu vurgulayan Konakovic, Hasani'yi Bosna Hersek'teki mevcut siyasi durum hakkında bilgilendirdi.

Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemleri ve ülke düzeyindeki kurumları tanımamasıyla siyasi bir krize yol açmıştı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani (fotoğrafta), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü. Görüşmenin ardından Hasani ve Konakovic basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani (fotoğrafta), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü. Görüşmenin ardından Hasani ve Konakovic basın toplantısı düzenledi.