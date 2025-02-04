Arnavutluk, Bosna Hersek'teki EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi

Arnavutluk'tan Tarihi Görev: EUFOR'a İlk Birlik Gönderildi

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev alacak ilk askerî birliğini düzenlenen törenle uğurladı. Tiran'da gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 30 askerlik bir ekip oluşturularak Türk Manevra Birliği'ne destek sağlanacak.

Törene Katılan Önemli İsimler

Uğurlama törenine Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Arnavutluk'taki Avrupa Birliği Delegasyonu Maslahatgüzarı Andre Rizzo ile diğer resmi temsilciler katıldı.

Bakanlar ve Büyükelçinin Açıklamaları

Bakan Hasani, bu durumun yalnızca askeri bir görev değil, aynı zamanda Arnavutluk'un bölgesel ve uluslararası güvenliğe olan güçlü bağlılığını simgelediğini ifade etti. Bakan Vengu ise Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri’nin Avrupa Birliği politikalarıyla uyum içinde uluslararası misyonlara katılımını artırdığını belirtti.

Büyükelçi Atay, Türkiye ve Arnavutluk'un geçmişteki işbirliklerine de değinerek, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin Afganistan'da birlikte çalıştığını hatırlattı. Yeni operasyonun, ikili iş birliğinin sürdürülmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Rizzo ise, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin dış güvenlik politikalarıyla tam uyum sağladığını dile getirdi.

Görev Süresi ve Büyüklüğü

Arnavutluk'un ilk birliği, Saraybosna'daki Butmir Kampı'nda yaklaşık 6 ay boyunca görev alacaktır.