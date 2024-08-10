Arnavutluk, Gazze'de Ateşkes İçin Destek Verdi

Arnavutluk'tan Gazze İçin Destek Adımı

Arnavutluk, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze'de ateşkes ve esir değişimi müzakerelerine destek verdi.

Bakan Hasani'den Önemli Açıklama

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, Gazze'deki acıların son bulması amacıyla atılan adımları memnuniyetle karşıladı. Hasani, "Gazze halkının acılarına son verecek anlaşmanın bir an önce hayata geçmesini diliyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Müzakerelerin Yeniden Başlaması

Bakan Hasani, 15 Ağustos'ta müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki aciliyetin altını çizdi. Ayrıca, bu önemli süreçte gösterilen yoğun diplomatik çabaları takdir ettiğini vurguladı.