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Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali: Türkiye Barışın Garantörü

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Türkiye'yi bölgesel barışın garantörü olarak nitelendirirken, ilişkilerin güçleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:58
Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali: Türkiye Barışın Garantörü

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali'den Önemli Açıklamalar

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Spiropali, Türkiye'nin Arnavutluk ile ilişkilerinin sağlam ve güçlü temellere dayandığını belirterek, "Biz Türkiye'yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak görüyoruz." dedi.

İki Ülke Arasındaki Temeller Güçleniyor

Spiropali, Türkiye ile dostluk bağlarının iki halk arasında her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekti. Türkiye'nin ülkesine yönelik olumlu yaklaşımını ve sağladığı destekleri vurgulayan Spiropali, "2023'te Türkiye- Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Savunma Alanında Güçlü İşbirliği

Son yıllarda ekonomi, savunma, eğitim ve turizm konularındaki somut işbirliklerinin kurumsallaştığını belirten Spiropali, bu ilişkilerin nadir görülen bir durum olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin dünyaya barış ve güvenlik sunduğu bir gerçek. Savaş bulutlarının etrafımızda dolaştığı bu dönemde bu işbirlikleri daha fazla önem kazanıyor" şeklinde konuştu.

NATO Sürecinde İşbirliği ve Ortaklık

Arnavutluk ve Türkiye'nin NATO içindeki ortaklıklarına dair bilgiler veren Spiropali, 2027'de Tiran'da düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırl preparations yaptıklarını belirtti.

Spiropali, Türkiye'nin Arnavutluk'un dördüncü ticaret ortağı olduğunu ve Türk yatırımlarının ülkesinde 3,7 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Yaklaşık 15 bin Arnavut'un Türkiye'deki Türk şirketlerinde istihdam edildiğini söyleyen Spiropali, bu alandaki potansiyeli değerlendirmek için çalışacaklarını aktardı.

Ukrayna'daki Duruma Dikkat Çekti

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Spiropali, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini ifade etti. Diplomatik çabaların bölgesel ve küresel barış için önemli olduğunu vurguladı.

Spiropali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kurtulmuş'a Kosova'nın tanınması konusundaki destekleri için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (solda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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