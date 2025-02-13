Arnavutluk Meclisi'nde Gerginlik: Tiran Belediye Başkanı Veliaj Gözaltında

Arnavutluk Meclisi'nde Gerilim Yükseldi

Arnavutluk Meclisi'nde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle önemli bir gerginlik yaşandı. Rutin gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanan mecliste, ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri, Başbakan Edi Rama’nın oturumda bulunmasını talep etti.

Mecliste Arbede ve Tartışmalar

Milletvekilleri arasında karşılıklı suçlamaların ardından, muhalefet temsilcileri söz almak istedi. Bu durum, meclisteki tansiyonu artırarak gerginlik yaşanmasına yol açtı. Bazı PD milletvekilleri meclis kürsüsünü kapatarak, oturumda bulunan bakanlara su şişesi ve diğer nesneler fırlatmaya başladı. Olaya meclis güvenlik birimi de müdahil olarak arbede yaşandı ve meclisin teknik altyapısı zarar gördü.

Oturumun Ertelenmesi

Gerginliğin artmasının ardından, meclis oturumu birkaç kez yarıda kesilmek zorunda kalındı. Meclis Başkanı Elisa Spiropali, muhalefet milletvekillerine provokasyona neden olmamaları için uyarıda bulundu. PD Genel Başkanı Sali Berisha ise Başbakan Rama'nın acil bir şekilde meclis oturumlarına katılması gerektiğini ifade etti. Yaşanan olayların ardından oturum 17 Şubat'a ertelendi.

Veliaj'ın Durumu ve Suçlamalar

10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlaması ile gözaltına alınan Veliaj hakkında Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi tarafından gözaltı süresinin uzatıldığı açıklandı. Veliaj'ın eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk ve adli hata suçlamalarıyla 'ev hapsi' tedbiri uygulanıyordu; bu tedbir daha sonra 'yurt dışı yasağı' ve 'adli kontrol şartı'na çevrildi.

Veliaj hakkındaki protestolar Nisan 2024'te başlamış ve bu süreçte göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmıştı. Veliaj, Başbakan Rama'nın öncülüğündeki Arnavutluk Sosyalist Partisi tarafından 2015 yılında Tiran Belediye Başkanlığı’na seçilmişti.

Arnavutluk Meclisinde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha (fotoğrafta), kürsüden konuşma yaptı.

Arnavutluk Meclisinde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha (fotoğrafta), kürsüden konuşma yaptı.