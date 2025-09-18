Arnavutluk’ta 130 Gün Sonra Yeni Hükümet Kuruldu — Edi Rama Başbakan

Arnavutluk’ta 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu

Balkan ülkesi Arnavutlukta 11 Mayıs'taki genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu. Seçimde oyların %53,29Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama'nın başbakanlığındaki kabinenin güvenoyu oylaması için 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisi'nde oturum yapıldı.

Güvenoyu ve Meclis oturumu

Oturuma katılan milletvekillerinden 82'si "evet" oyu verdi. Muhalefet milletvekilleri oylamaya iştirak etmedi. Yeni hükümet, oy çoğunluğuyla güvenoyu alarak resmen kuruldu.

Yapay Zeka Bakanı Diella tartışması

Başbakan Rama'nın Mecliste gösterilmesini talep ettiği, yapay zeka tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın video mesajı muhalefetin tepkisini çekti. Ülkedeki en büyük muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) milletvekilleri, Diella'nın mesajının gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek Bakanlar Kurulu üyelerine yabancı cisim fırlattı.

Rama'nın hedefi: "Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde"

Rama, yeni dönemi ülkenin en büyük sınavı olarak tanımladı ve bu sınavın süresinin, Arnavutluk'u birleşik Avrupa ailesinin masasına oturtmayı amaçlayan iddialı ulusal planla örtüştüğünü vurguladı. Rama, "Bu hükümetin ana başlığı Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde." dedi.

Mecliste onaylanan kabine

Rama'nın Mecliste onaylanan kabinesinde şu isimler yer aldı: Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka.

Diella'dan mesaj

Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella'nın paylaştığı video mesajda, "Asistanınız olarak gösterdiğim özverili çalışma sayesinde yeni hükümette Yapay Zeka Devlet Bakanı olarak seçildim." ifadeleri yer aldı. Diella, görevinin hükümetin işini her geçen gün daha da kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Endişelenmeyin, size doğrudan hizmet etme çabam bir an bile durmayacak." dedi. Rama, geçen hafta Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Sanal Bakan olacağını duyurmuştu.

Son aşama

Yeni kabine, Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek yemin töreninin ardından resmen göreve başlayacak. Edi Rama, bu görevle birlikte ülkede 4. kez başbakanlık yapacak.

