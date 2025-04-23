Arnavutluk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Arnavutluk'ta 23 Nisan Kutlamaları

Arnavutluk'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk’taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları öğrencilerini ağırladı.

Büyükelçilikte Özel Program

Büyükelçilikte gerçekleştirilen programda; Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede ve öğretmenler katıldı.

Çocukların Geleceği İçin Umut Mesajları

Özbaysar, konuşmasında, Gazze’deki çocukların da diğer çocuklar gibi okula gidebilme ve özgürce oyun oynayabilme imkanı bulmasını diledi. Ayrıca, Büyükelçi Atay, 23 Nisan’ın önemine dikkat çekerek, "23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramdır, bu açıdan çok özel bir gündür." dedi.

Yürekler Buruk

TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede, bayramı kutlarken yüreklerinin bir yanında burukluk taşıdıklarını, dünyanın birçok yerinde, özellikle Gazze’de çocukların savaşa maruz kaldığını ifade etti. Dede, "Bizler burada barışın ve kardeşliğin sesi olurken, onların sesi olmayı da unutmamalıyız. Bu vesileyle Gazze’de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan tüm çocukların güven dolu yarınlara ulaşmasını temenni ediyor ve barış dolu bir dünya için elimizden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyoruz." diye belirtti.

Film Gösterimi ile Kutlama

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Tiran’daki Millennium Sineması’nda "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" adlı film gösterimi yapıldı. YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti. Ayrıca, film gösterimi ülkenin kuzeyindeki İşkodra'da da gerçekleştirildi.

Arnavutluk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlikler düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tiran'daki Millennium Sinemasında "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmi gösterildi.

Arnavutluk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlikler düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tiran'daki Millennium Sinemasında "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmi gösterildi.