Arnavutluk'ta Avrupa-Akdeniz Diyaloğu Forumunda Kritik Tartışmalar Devam Ediyor

Arnavutluk’ta Diyalog Forumu İkinci Günüyle Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, yoğun katılımla ikinci gününde devam ediyor. Foruma, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Edi Rama'nın Açıklamaları

Rama, burada yaptığı konuşmada, forumun düzenlenmesinde Tiran'ı tercih ettikleri için organizatörlere teşekkür etti. “Kusursuz bir anda yaşamadığımız açık. Özellikle Avrupa’da karmaşık bir dönemden geçiyoruz,” diyen Rama, Avrupa'da diyaloğun destekçisinin azalmakta olduğunu ifade etti. Forumun, Akdeniz bölgesinde karşılıklı anlayışı güçlendirmek için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Egemen Bağış'ın Mesajları

Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AB'nin insanlık tarihindeki en büyük barış projelerinden biri olduğuna dikkat çekti. “Bu kıtasal projeyi küresel bir projeye dönüştürmemiz gerekiyor,” diyen Bağış, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarına vurgu yaptı ve barışın sağlanması için diyalogun önemine değindi.

Moratinos'tan Barış Çağrısı

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, 30 yıl önce özgürlük ve barış dolu bir Avrupa-Akdeniz alanı hayalini hatırlatarak, mevcut savaş koşullarında bu hayalin oldukça uzakta olduğunu söyledi. “Barış vazgeçilmezdir,” ifadelerini kullandı.

Forumun Destekleyicileri

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve birçok kurumun desteğiyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Forum, Akdeniz bölgesinde kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amacıyla önemli bir platform sunuyor.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, ikinci gününde de devam etti. Başkent Tiran’daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, burada konuşma yaptı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, ikinci gününde de devam etti. Başkent Tiran’daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, burada konuşma yaptı.