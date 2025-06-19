DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,51 -0,33%
ALTIN
4.288,41 -0,26%
BITCOIN
4.132.170,35 0,5%

Arnavutluk'ta Avrupa-Akdeniz Diyaloğu Forumunda Kritik Tartışmalar Devam Ediyor

Arnavutluk'ta düzenlenen forum, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki diyalogları güçlendirmek için önemli bir platform sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:54
Arnavutluk'ta Avrupa-Akdeniz Diyaloğu Forumunda Kritik Tartışmalar Devam Ediyor

Arnavutluk’ta Diyalog Forumu İkinci Günüyle Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, yoğun katılımla ikinci gününde devam ediyor. Foruma, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Edi Rama'nın Açıklamaları

Rama, burada yaptığı konuşmada, forumun düzenlenmesinde Tiran'ı tercih ettikleri için organizatörlere teşekkür etti. “Kusursuz bir anda yaşamadığımız açık. Özellikle Avrupa’da karmaşık bir dönemden geçiyoruz,” diyen Rama, Avrupa'da diyaloğun destekçisinin azalmakta olduğunu ifade etti. Forumun, Akdeniz bölgesinde karşılıklı anlayışı güçlendirmek için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Egemen Bağış'ın Mesajları

Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AB'nin insanlık tarihindeki en büyük barış projelerinden biri olduğuna dikkat çekti. “Bu kıtasal projeyi küresel bir projeye dönüştürmemiz gerekiyor,” diyen Bağış, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarına vurgu yaptı ve barışın sağlanması için diyalogun önemine değindi.

Moratinos'tan Barış Çağrısı

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, 30 yıl önce özgürlük ve barış dolu bir Avrupa-Akdeniz alanı hayalini hatırlatarak, mevcut savaş koşullarında bu hayalin oldukça uzakta olduğunu söyledi. “Barış vazgeçilmezdir,” ifadelerini kullandı.

Forumun Destekleyicileri

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve birçok kurumun desteğiyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Forum, Akdeniz bölgesinde kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amacıyla önemli bir platform sunuyor.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, ikinci gününde de devam etti. Başkent Tiran’daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, burada konuşma yaptı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum, ikinci gününde de devam etti. Başkent Tiran’daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmirli Levanten Fernando Romano'nun Tarihi Fotoğraf Arşivi Online Erişime Açıldı
2
CHP'den Zeytinliklere Koruma Çağrısı: Emir'den Yasa Teklifine Tepki
3
Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Temel Atıldı
4
Manisa'da Kula İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü: Madde Bağımlılığı Şoku
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
7
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'daki Projelerin Açılışında Bulundu

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor