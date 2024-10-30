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Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'ta muhalefet, hükümete karşı kararlı protestolar düzenliyor, talepleri arasında geçici hükümetin kurulması bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 01:28
Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin (PD) öncülüğünde büyük bir hükümet karşıtı protesto gösterisi gerçekleştirildi. Bu gösterilere PD dışında, diğer muhalefet partileri de destek verdi.

Protestoların Gerçekleştiği Yerler

Başkent Tiran başta olmak üzere Fier, Elbasan, Dıraç gibi pek çok şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen protestolar, ana yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. Göstericiler, lastik ve çeşitli nesneleri ateşe vererek dikkat çekmeye çalıştı. Protesto sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Talepler ve Hedefler

Organizatörler, bu eylemleri "sivil itaatsizlik" olarak nitelendirirken, 2025'teki genel seçimler öncesinde bir geçici hükümetin kurulmasını talep ediyorlar. Protestocular, eylemlerine devam etme niyetinde olduklarını vurguladı.

Geçmiş Protestolar ve Muhalefetin İfadeleri

Arnavutluk, son dönemde muhalefetin farklı protestolarına ev sahipliği yaptı. Ekim ayının başında yapılan bir başka protesto gösterisinde de benzer talepler gündeme gelmişti.

Muhalefetin Tutuklamalara Tepkisi

Muhalefet, eski Başbakan Sali Berisha'nın "ev hapsi" tedbiri, eski PD milletvekili Ervin Salianji'nin mahkumiyeti ve eski Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın tutuklanmasına karşı çıkıyor. Berisha, yolsuzluk şüphesi dolayısıyla Aralık 2023'ten beri ev hapsinde bulunuyor. Tiran Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül'de Salianji'yi "sahte ihbar" suçuyla bir yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Meta ise 21 Ekim'de yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklandı.

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto...

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. PD'nin yanı sıra ülkedeki diğer muhalefet partilerinin de desteklediği protesto gösterileri, başta başkent Tiran olmak üzere Fier, Elbasan, Dıraç ve diğer kentlerdeki bazı ana yollarda eş zamanlı gerçekleştirildi. Protestocular ülkedeki bazı kavşak ve ana yolları saatlerce trafiği kapatırken, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Göstericiler, lastik ve farklı cisimler yaktı.

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto...

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. PD'nin yanı sıra ülkedeki diğer muhalefet partilerinin de desteklediği protesto gösterileri, başta başkent Tiran olmak üzere Fier, Elbasan, Dıraç ve diğer kentlerdeki bazı ana yollarda eş zamanlı gerçekleştirildi. Protestocular ülkedeki bazı kavşak ve ana yolları saatlerce trafiği kapatırken, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Göstericiler, lastik ve farklı cisimler yaktı.

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