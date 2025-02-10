Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Gözaltına Alındı

Arnavutluk'ta Sıcak Gelişme: Veliaj Gözaltında

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan ve halkın yoğun protestolarına hedef olan Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu olay, Arnavutluk Radyo Televizyonu (RTSH) tarafından doğrulandı.

Gözaltı Süreci

Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gerçekleştirilen gözaltı işlemi, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığı (SPAK) tarafından yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak meydana geldi. Veliaj, Tiran Belediyesi'nden götürülürken gazetecilere yansıyan görüntülerde dikkat çekti.

Yolsuzluk İddiaları ve Protestolar

Belediye Başkanı Veliaj'a, yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçlamaları yöneltiliyor. Mart 2024 itibarıyla başlayan protestolar, Veliaj'ın istifasının talep edilmesiyle daha da yoğunlaşmıştı. Gösteriler sırasında, protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Veliaj hakkında yürütülen soruşturma ve gerçekleşen protestolar, Arnavutluk'un gündemindeki sıcak konular arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, ülke genelinde yolsuzlukla mücadelenin ne denli öncelikli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.