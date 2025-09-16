Arnavutluk'ta TMV Okulları 'Okula Dönüş' Maratonu — Tiran'da 3 km

Arnavutluk'ta TMV Okulları 'Okula Dönüş' Maratonu

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Arnavutluk okulları, yeni eğitim öğretim yılını kutlamak amacıyla düzenledikleri "Okula Dönüş" maratonuyla dikkat çekti.

Etkinlik Detayları

Başkent Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda gerçekleştirilen 3 kilometrelik maraton'a, TMV Arnavutluk okullarının öğrencileri katıldı. Etkinlik, öğrencilerin ve okul topluluğunun bir araya gelerek yeni döneme enerjik başlangıç yapmasını hedefledi.

Yetkililerin Mesajı

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, okullarda eğitim gören öğrencilerin ve burada çalışan personelin yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Atay, maratonun 2025-2026 öğretim yılı'na başlangıç için çok iyi bir fikir olduğunu vurgulayarak: "Bir büyükelçi olarak bunun bir parçası olmaktan büyük ayrıcalık duyuyorum ve bunun artık bir gelenek haline geldiğini düşünüyorum."

Atay ayrıca TMV ailesinin her geçen yıl büyüdüğünü ve maratonun TMV okullarının imajının Arnavut kamuoyunda daha görünür hale gelmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Katılımcılar ve Ödüller

TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, başarılı öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ödüller takdim edildi.

Maraton, hem sportif bir etkinlik hem de TMV okullarının toplumsal görünürlüğünü artıran bir sosyal aktivite olarak kayda geçti.