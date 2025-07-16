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Arnavutluk'ta 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli Gerçekleştirildi

Tiran'da düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye' panelinde, FETÖ'nün tehlikesi ve Türk demokrasi mücadelesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 17:24
Arnavutluk'ta 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli Gerçekleştirildi

Arnavutluk'ta 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 'Zaferin Adı Türkiye' konulu bir panel düzenlendi. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi ve moderatörlüğünü AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır üstlendi.

Değerli Konuşmacılar ve Açılış

Panele, Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Recep Şehitoğlu, Arnavutluk Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünden Prof. Dr. Ardian Muhaj, analist Marlind Laçi ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinden (UNYT) Öğretim Üyesi Vehap Kola katıldı.

Panelin açılışında, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Naime Öztürk Meral, Arnavutluk'ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemini vurguladı. Meral, bu panelin, FETÖ'nün varlığının hala yoğun şekilde sürdüğü Arnavutluk'taki kamuoyunun farkındalığını artırma çabalarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

FETÖ'nün Tehdidi ve Farkındalık Oluşturma

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özkır, FETÖ'nün bulunduğu her yerde ciddi risk ve tehdit oluşturduğunu ifade etti ve bu tür etkinliklerin farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şehitoğlu, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, Türk demokrasisine yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin yok edilmeye çalışıldığını aktardı.

Prof. Dr. Muhaj ise Türkiye’nin Arnavutluk için en değerli müttefiklerden biri olduğunu ve FETÖ'den arınma ihtiyacına dikkat çekti.

Analist Laçi, Arnavutluk halkının FETÖ'nün tehlikelerini iyi anlaması gerektiğini söyledi ve örgütün devletin çeşitli sektörlerinde yarattığı tehditlere işaret etti.

UNYT Öğretim Üyesi Kola, 15 Temmuz 2016'daki olayların, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini ifade etti.

Etkinlikteki Diğer Faaliyetler

Pannel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajının okunması ile devam etti. Ayrıca, 15/07 Şafak Vakti filmi gösterildi ve darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi. Türkiye'nin Tiran...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Naime Öztürk Meral, panele katılarak konuşma yaptı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi. Türkiye'nin Tiran...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Naime Öztürk Meral, panele katılarak konuşma yaptı.

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