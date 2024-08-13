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Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Arnavutluk İçişleri Bakanı Hoxha, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay ile güvenlik ve ilişkiler üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:16
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha ve Türkiye Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın Görüşmesi

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Arnavutluk İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Güvenlik ve İşbirliği Konuları Ele Alındı

Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik meseleleri başta olmak üzere, çeşitli ilişkilere dair konular değerlendirildi. Hoxha, Türkiye ile olan işbirliğini dinamik ve son derece verimli bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Destanı ve Yardımları

Hoxha, Türkiye'yi Arnavutluk için kritik bir güvenlik ortağı olarak tanımlarken, Türkiye’nin sağladığı eğitim ve kalıcı yardım anlaşmalarının da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dayanışma ve İşbirliği Vurgusu

Büyükelçi Atay ise, Türkiye'nin Arnavutluk'a her daim destek olma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iki ülkenin acil durumlarla karşılaştıkları zamanlarda gösterdikleri dayanışma için birbirlerine teşekkür ettiler.

Türkiye’ye Ziyaret Daveti

Son olarak, Hoxha, Büyükelçi Atay'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret davetini kabul etti. Bu davet, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine olanak sağlayacak.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha (sağda), Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay...

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha (sağda), Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (solda) ile bir araya geldi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha (sağda), Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay...

Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha (sağda), Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (solda) ile bir araya geldi.

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