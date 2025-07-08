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Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Marmaris'e Demir Attı

1750 yolcu taşıyan Aroya kruvaziyeri, Marmaris'e gelerek turistik alanları keşfetmeye olanak sağladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:39
Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Marmaris'e Demir Attı

Aroya Kruvaziyeri Marmaris'e Varış Yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Aroya isimli kruvaziyer, 1750 yolcu taşıyarak bölgeye büyük bir ilgi çekti.

Geminin Özellikleri

Malta bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki Aroya kruvaziyeri, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaşarak yolcularını karaya çıkardı. Yüzde çoğunluğunu Rus turistler'in oluşturduğu gemide, 1428 personel de görev yapıyor.

Yolcular, Marmaris'in Güzelliklerini Keşfediyor

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcular, Marmaris'in ünlü Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı ziyaret etti. Tarihi ve turistik yerleri keşfetme fırsatı bulan turistler, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

Gelecek Durak: Kaş

Akşam saatlerine doğru Marmaris'ten ayrılacak olan Aroya kruvaziyerinin bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş ilçesi olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 1750 yolcu getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 1750 yolcu getirdi.

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