Ars Electronica İstanbul'da: Zorlu PSM'de 21-28 Ekim

Ars Electronica 21-28 Ekim'de Zorlu PSM'de

Uluslararası medya sanatı festivali Ars Electronica, 21-28 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM iş birliğiyle izleyiciyle buluşuyor. Avusturya'da ilki 1979'da düzenlenen festival, teknolojik sanatlar alanında dünyanın önde gelen platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Program ve iş birlikleri

Etkinlik, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle gerçekleştirilecek. Mekansal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar geniş bir program izleyiciye sunulacak.

Festival, hem kapsamlı bir sergi hem de uluslararası sanatçıların işlerini İstanbul'a taşıyan, Türk sanatçılarının yaratıcı projelerini dünyaya tanıtan bir dijital sanat platformu olarak kültür-sanat dünyasında dikkat çekmesi bekleniyor.

Öne çıkan eserler

Bu yılki edisyonda sergilenecek dikkat çekici işler arasında; mekânı titreşim ve rezonansla dönüştüren, adeta canlıymış gibi hareket eden hipnotik kinetik heykel 'Cycloid-E' (Cod.Act), etrafımızı saran ama görünmeyen elektromanyetik dalgaları ışık ve ses performansına dönüştüren 'Cascade' (Marc Vilanova), hiper-gerçeklik ve yapay zekâ üzerine düşündüren 'Anatomy of Non-Fact' (Martyna Marciniak) ve iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan 'Fading Colours' (Noor Stenfert Kroese) yer alıyor.

Ayrıca uluslararası sahnenin yaratıcı stüdyolarından Universal Everything, izleyiciyi bedenin jestleriyle etkileşime giren interaktif bir dijital evrene davet eden çalışmasıyla festival programında yer alacak.

Festival, farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek teknolojik sanatın güncel tartışmalarını ve deneyimlerini İstanbul'a taşıyacak.