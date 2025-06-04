Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutlandı

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor karşısında aldığı galibiyetle Trendyol 1. Lig'e çıkmayı başardı. Bu büyük başarı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddesi boyunca tur atarak taraftarları selamladı. Kutlama, Van Atatürk Stadyumu'nda devam etti.

Taraftarın Destekleri Unutulmaz

Programda, taraftarların marşları eşliğinde konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Taraftar, yağmur ve çamur demeden takımını destekledi. Şampiyonluklar unutulur ama fair play ruhu asla unutulmaz.” dedi. Balcı, Vanspor'un 1. Lig'de büyük başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

25 Yıllık Hasret Sona Erdi

Kulüp Başkanı Erol Temel ise, “25 yıllık bir hasret yaşıyoruz. Şampiyonluk sizlerin sayesinde geldi. Taraftar olmazsa Vanspor olmaz.” diyerek taraftara teşekkür etti. “Bu, sadece bir şampiyonluk değil; yıllardır özlenen umudun yeniden filizlenişidir.” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve çok sayıda taraftar katılım gösterdi.

Futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla kutlama etkinliği sona erdi.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor'un, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor'un, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.