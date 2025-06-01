Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Van'da Coşkuyla Kutlanıyor

Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi

Artı Değer Vanspor, Nesine 2. Lig play-off final maçında, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Bu tarihi başarı Van'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Taraftarların Kutlamaları

Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı ve binlerce taraftar, maçı Kent Meydanı ile Sanat Sokağı'ndaki dev ekranlardan takip etti. Nefeslerini tutarak maçı izleyen seyirciler, kırmızı-siyahlıların galip gelmesi ile büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın ardından, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde bir araya gelen Vanlılar, meşaleler yakarak ve havai fişekler atarak sevinç gösterileri düzenledi. Ayrıca araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, takımın 1. Lig'e yükselmesine olan mutluluklarını paylaşmak için kent merkezinde kutlamalarına devam ediyor.

Bu başarının ardından Van'ın sokakları, Artı Değer Vanspor'un zaferiyle renklendi ve taraftarlar, #Vanspor hashtag'i ile coşkularını sosyal medyada paylaştı.

Nesine 2. Lig play-off final maçında Artı Değer Vanspor'un, Kayseri'de karşılaştığı Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Nesine 2. Lig play-off final maçında Artı Değer Vanspor'un, Kayseri'de karşılaştığı Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.